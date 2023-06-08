Лионель Месси заявил, что в Европе хотел играть только за «Барселону».

Ранее аргентинец подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».

«Я уезжаю из Европы. По правде говоря, у меня были предложения от другой европейской команды, но я даже не рассматривал их, потому что в Европе моим намерением был только переход в «Барселону».

После победы на чемпионате мира и невозможности перейти в «Барсу» я решил перейти в лигу Соединенных Штатов, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия от повседневной жизни. Конечно, [я хочу жить] с той же ответственностью и желанием побеждать и всегда делать все правильно. Но более спокойно», – сказал Месси.

«Правда заключается в том, что мне очень хотелось вернуться, но, учитывая то, как я уходил из команды, через что пришлось пройти, мне не хотелось сталкиваться с этим снова: ждать, что будет дальше, оставлять свое будущее в чьих-то руках. Я хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности, потребности семьи.

Я слышал, что Ла Лига приняла все необходимые решения, все было готово для моего возвращения, но многое еще должно было случиться. Я слышал, что «Барселоне» нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации.

Меня за время в «Барселоне» уже обвиняли во многих вещах, не имевших отношения к действительности, и я немного устал от этого и не хотел снова с этим столкнуться.

Когда я уходил, Ла Лига тоже была согласна меня зарегистрировать, но в итоге этого сделано не было. Я боялся, что все повторится. Тогда мне пришлось долгое время жить в парижском отеле вместе с семьей, с детьми, которыми надо ходить в школу.

Мне хотелось принять решение самому, вот почему возвращения в «Барселону» не произошло. Я бы очень этого хотел, но это было невозможно.

К тому же сейчас я хочу уйти от излишнего внимания в какой-то мере, больше думать о своей семье. Последние два года у нашей семьи прошли так плохо, что я был не рад. У меня был потрясающий месяц с победой на ЧМ-2022, но в остальном это был сложный период. Я хочу снова наслаждаться своей жизнью, временем с семьей, детьми. Вот почему я решил не переходить в «Барселону», – сказал форвард. (sports.ru)