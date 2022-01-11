12 января председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль ислам Аллахшукюр Пашазаде отправится в Ватикан во главе делегации религиозных деятелей Азербайджана.

Как сообщили Turan УМК, в составе делегации лидеры религиозных конфессий страны: лидер горских евреев Мелих Евдаев,

Секретарь православно церкви Баку и Азербайджана архимандрит Алексий Никоноров и префект Римской католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете.

В ходе визита делегация будет принята Папой Римским Франциском и другими официальными лицами.

Делегаты намерены довести до сведения Папы информацию о состоянии религиозных святынь на освобожденных территориях Азербайджана – мечетях и церквях. Также они проинформируют о мерах по восстановлению разрушенных религиозных объектов.

Визит продлится до 17 января, по итогам которой состоится пресс-конференция.