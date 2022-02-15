В Азербайджане государственная ипотека все эти годы только набирала обороты, а накануне Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обнародовал данные на конец минувшего года, проливающие свет на то, кто именно берет долгосрочные кредиты на покупку жилья по государственной линии.

Получилась интересная статистика, из которой следует, что доходы до 60 процентов ипотечников превышают 1000 манатов, при этом средняя номинальная зарплата по стране составила, согласно недавней отчетности Госкомстата, 732,1 маната ($430,6), повысившись в годовом разрезе на 3,4 процента. Здесь стоит оговориться – государственная ипотека, особенно в части льготного кредитования, рассчитана на социально уязвимые слои населения, не имеющие собственного жилья. Из данных же фонда выходит, что большая часть ипотечников граждане, имеющие доход выше среднего.

Из 36 762 человек, получающих ипотечные кредиты по государственной линии, 59,5% имеют ежемесячный доход более 1 100 манатов, говорится в заявлении профильной структуры. При этом 13,8% заемщиков зарабатывают 901-1100 манатов в месяц, 14,3%-701-900 манатов в месяц, 9,6%-501-700 манатов в месяц, 2,8%-менее 500 манатов в месяц. Государственная ипотека включает в себя два низкопроцентных пакета – это программа непосредственно социальной ипотеки под 8 процентов годовых, выдается на 25 лет. И нашумевшая льготная ипотека – выдается под 4 процента годовых на 30 лет. В обоих случаях первоначальный взнос по ипотеке составляет 30 процентов от суммы.

По мнению аналитиков рынка недвижимости, несмотря на суть льготной и социальной ипотеки, предназначенной для решения жилищной проблемы социальных категорий наши граждан (льготная ипотека изначально подразумевала бедные слои населения), конечное слово за доходами. Так, сумма ежемесячных выплат по ипотечному кредиту не должна превышать 70%-ти от месячного совокупного дохода заёмщика (заёмщиков). Регулярные выплаты, связанные с жизнью и деятельностью заёмщика (заёмщиков) и его семьи, не должны быть меньше прожиточного минимума, установленного по стране для обеспечения каждого члена семьи.

Эксперты отмечают, что даже льготные кредиты при текущей динамике цен на жилье доступны далеко не всем гражданам. Поскольку известно, что для получения ипотеки доходы претендента должны соответствовать стоимости жилья и ежемесячным выплатам по кредиту. При этом доходы, как правило, до кредитных условий не дотягивают. Чтобы получить такую возможность, семья из четырех человек должна получать, как минимум, 2 тыс. манатов, чтобы за вычетом первостепенных расходов остались средства для оплаты кредита. Как правило, такую возможность имеют на сегодняшний день охваченные пакетом госипотеки, скажем, военные, работники сферы энергетики и пр., чьи зарплаты позволяют оплачивать кредит на покупку жилья.

Кстати, немногим ранее стало известно, что в соответствии с указом главы государства право на льготную ипотеку получат и журналисты, которые относятся к категории молодых семей и проработавшие в этой сфере не менее 5-ти лет, а также более возрастные работники СМИ, проработавшие в журналистике не менее 15 лет и, что главное, внесенные в реестр СМИ. По свидетельству специалиста рынка недвижимости Эльнура Фарзалиева, помимо прочего, ежемесячный доход журналиста, претендующего на льготную ипотеку, должен быть на уровне, позволяющем погашать ежемесячные взносы.

«В любом случае, оформляя кредит, банк смотрит на доходы клиента, количество членов его семьи, вычитывает расходы и только после этого решает, хватит ли оставшейся суммы на погашение кредита. Если человек получает минимальную зарплату в 300 манатов и содержит на нее еще и членов семьи, конечно же, он не может рассчитывать на ипотеку», — говорит аналитик в беседе с #. Примечательно также, что зарплаты работников СМИ на сегодняшний день в среднем составляют 500 — 600 манатов. Как уже говорилось выше, лишь небольшой процент (9,6%) ипотечников получают 500-700 манатов в месяц.

Далее в статистике фонда отмечается, что 53,5% заемщиков работают в государственном секторе, а 46,5% — в частном секторе. В том числе военные 19,6%, финансисты 18,7%, энергетики 10,5%, сотрудники правоохранительных органов 9,7%, учителя 5,1%, государственные служащие 4%, работники связи 3,2%, строители 2,3%, служащие 2,2%, транспортники 1,9%, врачи 1,7%, бизнесмены 1,2%, работники других отраслей 80%.

Порядка 69% заемщиков состоят в браке, а 31% не обременены семьями. При этом доля мужчин превалирует — 81%, женщин среди заемщиков намного меньше — 19%. Возрастной разрез ипотечников выглядит следующим образом — 35,1% заемщиков находятся в возрасте от 18 до 29 лет, 33,8% — от 30 до 35 лет и 31,1% — старше 35 лет. Из 12 531 заемщиков на льготных условиях 58,3% — военнослужащие, 15,6% — государственные служащие, 8,7% — лица специального звания, 7,3% — вынужденные переселенцы, 5,8% — учителя, 2,6% — ученые, 1,2% — спортсмены, 0,4% — семьи шехидов, 0,1% — национальные герои.