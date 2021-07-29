«36 из 53 лесных пожаров, которые произошли в различных частях Турции, взяты под контроль».

Oб этом журналистам сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Министр сказал, что пожары продолжаются в 8 провинциях Турции. Б. Пакдемирли отметил, что 15 из 183 госпитализированных при пожарах продолжают лечение в больнице, число погибших достигло 3.

B.Пакдемирли сказал, что пожар уничтожил 150 голов крупнорогатого и 1000 голов мелкорогатого скота.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум также находятся в Анталии.

Пожар распространился и на популярный туристический регион Турции Бодрум.