Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времен по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Как передает РИА Новости, Джеймс в субботу набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт» (117:115 в пользу «Уорриорз»).

Этот результат позволил ему превзойти достижение Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 44 149 очков (38 387 — в регулярных чемпионатах, 5 762 — в плей-офф). Теперь в активе Джеймса 44 157 очков.

Напомним, что Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года, ранее он защищал цвета «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит».

Шестикратный чемпион НБА Абдул-Джабар выступал с 1969 по 1989 год.