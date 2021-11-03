Турция за 10 лет стала одним из ведущих мировых производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наряду с США, Израилем и Китаем, пишет французская газета Le Figaro, передает Анадолу.

Издание отмечает, что в целях «расширения сферы своего влияния» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увеличил число контрактов на продажу беспилотников, успешно зарекомендовавших себя в Ливии и Карабахе.

Вслед за Азербайджаном, Украиной, Польшей и Марокко турецкими БПЛА заинтересовались и в Кыргызстане, отмечает печатный орган.

Издание пишет, что беспилотники производства Турции эффективны и стоят в 20 раз дешевле военных самолетов.

Изначально эти беспилотники использовались против террористической организации PKK и для обеспечения безопасности границ, однако после применения турецких БПЛА в Сирии в 2016 году ситуация изменилась, следует из новостного материала.

Беспилотники производства Турции за последние два года позволили изменить баланс сил в Ливии, а в недавнем прошлом – в Карабахе, подчеркивает Le Figaro.

Далее в издании напомнили о реакции Москвы на использование ВС Украины закупленных у Турции ударных БПЛА Bayraktar TB2 на Донбассе.

Также в издании отметили, что НАТО с осторожностью относится к желанию Польши и Латвии приобрести турецкие БПЛА.