В Азербайджане впервые состоялась Локальная конференция молодёжи по вопросам климата (LCOY Azerbaijan 2025), объединившая более 150 активных молодых участников, представителей госструктур, международных организаций и экспертов. LCOY проводится в рамках официальной молодёжной сети YOUNGO Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) и создаёт важную платформу для участия молодёжи в климатической политике. Основным организатором LCOY Azerbaijan 2025 выступает Социально-Экологический центр «ЭкоСфера», сообщает #.

Второй день конференции прошёл на территории Sea Breeze, где участники приняли Молодёжную климатическую декларацию Азербайджана, которая будет включена в формирование Глобального молодёжного заявления (COP30, Бразилия) и обсудили ключевые направления – устойчивую инфраструктуру, продовольственную безопасность, сохранение биоразнообразия, экоинновации, роль молодёжи в принятии решений.

Среди выступающих на конференции были государственные лица, эксперты и лидеры экологического сообщества: Мухтар Бабаев – Представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, Фируза Султан-заде – Руководитель Социально-экологического центра «ЭкоСфера», член Организационного комитета COP29, Индира Гаджиева – заместитель министра молодёжи и спорта, депутат Милли Меджлиса, исполнительный проректор университета АДА Фариз Исмаилзаде и многие другие.

От города-курорта Sea Breeze принял участие Фуад Алиев, руководитель Sea Breeze Landscape, отметивший, что когда экология, современная архитектура и надёжная инфраструктура соединяются, возможно создать среду, приносящую ценность как людям, так и природе.

Конференция продемонстрировала, что молодёжь Азербайджана активно вовлекается в глобальную климатическую повестку и готова предлагать инновационные решения для будущего.

Sea Breeze с гордостью поддерживает инициативы, направленные на развитие экологически устойчивых проектов и создание гармоничной среды для жизни и отдыха.