Легендарный певец, друг Элвиса Пресли и Эмина Агаларова (EMIN) Энгельберт Хампердинк находится в Баку, сообщает #.

21 июля вместе с народным артистом Азербайджана он принял участие в открытии Аллеи звезд Sea Breeze Walk of Famе.

Событие стало грандиозным — на церемонии присутствовали именитые гости, официальные лица, в том числе заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и др.

Собственно, сам Хампердинк и стал героем дня — первая звезда на Аллее Славы в Sea Breeze Resort была заложена в его честь!

«Спасибо Эмину за то, что он решил отдать первую звезду мне, для меня это большая честь. Я люблю Азербайджан, это прекрасная страна. Я рад, что у меня появился такой замечательный повод снова оказаться здесь. Меня переполняют невероятные эмоции, я очень счастлив здесь и сейчас. Я запомню этот день навсегда», — сказал журналистам легендарный артист.

В свои 87 лет Энгельберт Хампердинк выглядит великолепно. Он по-прежнему обаятелен, статен, а насладиться его чудесным голосом публика сможет сегодня вечером, на концерте EMINa.

Именитый артист прилетел в Баку спустя 11 лет. В 2012 году в возрасте 75 лет он представлял на конкурсе «Евровидение» в Баку Великобританию, заняв 25 место.

Певец был четырежды номинирован на Грэмми, является обладателем премии Золотой глобус как артист года. Хампердинк — абсолютная легенда: он один из немногих, кто удостоен звезды на Аллеях славы в Голливуде и в Лас-Вегасе. А теперь еще и в Баку!

Сегодня в Sea Breeze Resort состоится большой сольный концерт EMINa, и Энгельберт Хампердинк станет специальным гостем этого грандиозного вечера. Артисты исполнят вместе композицию Help me make through the night.

Sea Breeze Walk of Famе – первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире.

В интервью журналистам EMIN признался, что на следующий год запланирован сольный концерт Энгельберта Хампердинка, и отметил, что он с трепетом ожидает этот день.

Народный артист также ответил на вопрос # о долларе, который подарил Хампердинку в качестве символического гонорара.

Напомним, что когда EMIN затронул с артистом коммерческий вопрос приезда в Баку, тот ответил, что это обойдется ему… в 1 доллар!

В ответ EMIN сказал, что за этот доллар Хампердинк получает пожизненный VIP абонемент в Sea Breeze Resort!

«Он сможет приезжать и оставаться здесь столько, сколько пожелает и пользоваться всем, что есть на территории комплекса. Мне будет очень приятно видеть его здесь, потому что он потрясающий человек», — отметил EMIN, подчеркнув, что дружит с Хампердинком уже много лет.