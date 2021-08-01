Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном «совместную борьбу против иранского террора», а также разработку «реальной и эффективной реакции» на инцидент с нападением на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД еврейского государства.

«Министр иностранных дел Лапид обсудил 31 июля вечером с госсекретарем США Энтони Блинкеном нападение на корабль в Аравийском море, совместную борьбу против иранского террора и разработку реальной и эффективной международной реакции [на инцидент с танкером]», — говорится в заявлении. «Израильские дипломаты действуют на всех соответствующих аренах и во многих столицах, добиваясь международного осуждения и реакции [на атаку на танкер]», — добавили в пресс-службе, отметив, что Лапид «на выходных беседовал со своими коллегами из Великобритании и Румынии», «выразил им соболезнования [в связи с гибелью двух граждан этих стран в результате нападения] и обсудил угрозу, исходящую от Ирана».

Около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (03:40 пятницы по бакинскому времени) танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению. Компания — оператор судна Zodiac Maritime, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу.

Спецслужбы западных стран считают наиболее вероятным, что за нападением на Mercer Street стоял Иран. (ТАСС)