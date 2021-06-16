Азербайджанская писательница Лала Умуд (Багирова) выпускает новую книгу – «Интуиция». Иллюстрации к книге были созданы известным художником Нигяр Нариманбековой.

О новой книге и новом творческом тандеме Лала Умуд рассказала в интервью #:

— Какие подробности новой книги вы можете раскрыть?

— Моя новая книга — это сборник, состоящий из 9 рассказов. Отличается от первых двух сборников тем, что впервые я затронула тему серьезную и достаточно болезненную. Рассказ «Как я нашел дорогу в ад» основан на реальной истории и описывает историю жизни некогда благополучного молодого человека, оступившегося и оказавшегося в тисках неизлечимой болезни – наркомании. Как и в предыдущих сборниках — «Урок любви» и «Сделка с совестью» обязательно есть рассказы о любимом крае. О его самобытности, о доброте азербайджанцев, о наших интересных традициях.

— Книга называется «Интуиция». В одном из интервью вы признались, что обладаете экстрасенсорным даром. Насколько это отражено в книге?

— Ну, по названию книги можно судить о некоем мистическом содержании. Не буду раскрывать секрет, мистика действительно присутствует, но все объяснимо наукой и уникальным человеческим даром — умением сопереживать и любить.

— Автором иллюстраций к книге является известный азербайджанский художник Нигяр Нариманбекова. Как завязалось ваше сотрудничество и как бы вы охарактеризовали ее работы для книги?

— Довольно долго я не могла подобрать обложку для моей новой книги. В предыдущих книгах были использованы мои собственные картины, и на обложке и в иллюстрациях рассказов. Хотелось чего-то нового. Кроме того, в свете последних событий некая легкая депрессия коснулась и творческих людей. Я была в поиске. Все не устраивало, свои работы мне не хотелось использовать. И вот меня пригласили на выставку художницы Нигяр Нариманбековой. Едва увидев ее картины, я была в прямом смысле покорена. Само собой высоким мастерством художницы, но еще и тем, что с полотен на меня смотрели ожившие герои моих рассказов. Это было настолько удивительно, что я поделилась своими эмоциями с Нигяр ханум. Она очень заинтересовалась. Мы договорились встретиться, обсудить мои рассказы, подобрать к ним картины. Мы встретились, я рассказала Нигяр ханум содержание каждого рассказа, и удивительно, что к каждому рассказу, я сама как бы выбрала картину, и именно эти картины художница порекомендовала мне. Может, правду говорят, что творческие люди схожи. Мы с Нигяр Нариманбековой оказались родственными душами. «Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен, негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном», — мои любимые слова Антона Чехова.

— Книгу писали во время пандемии?

— До. Во время пандемии ни о каком творчестве даже не думала. Вдохновение и силы закончить книгу появились после славной Победы нашей доблестной армии.

— Где выйдет книга, и можно ли ее будет прочитать онлайн?

— Все мои книги выходят в Баку, и для взрослых, и для детей обязательно поступают в продажу в наши книжные магазины, и появляются на электронных платформах Литресс, Продаман.

— А как вообще вы относитесь к электронным библиотекам?

— К электронной книге отношусь нормально. Но как автор, который пользуется только ручкой, отточенным карандашом и стопкой листов по старинке, конечно же, предпочитаю напечатанную, пахнущую типографией книгу.

— Какие планы на лето?

— Планы на лето — выехать на природу. Подпитаться энергией солнца, моря, деревьев. Для творчества, необходимы новые эмоции, цветущие сады, мокрая от дождя трава и синее мирное небо над головой.