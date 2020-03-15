Лакмус коронавируса

Бушующий, уносящий жизни тысяч людей в самых разных странах мира коронавирус, безусловно, является прекрасной лакмусовой бумажкой, позволяющей продемонстрировать все лучшие и худшие качества людей. В итоге, мы уже увидели, что так называемому «стадному инстинкту», который толкает людей на копирование действий паникующей толпы, подвержены жители самых разных государств, в том числе и тех, что принято считать экономически и демократически развитыми

Очереди, в которых стояли люди с тележками, груженными продовольственным запасом и туалетной бумагой на месяцы вперед, были и в США и ФРГ, а не только в Азербайджане и Украине. Были и случаи агрессии по отношению к иностранцам, особенно к китайцам, японцам, корейцам в самых разных странах мира. А в Польше, как пишут СМИ, главными разносчиками коронавируса решили объявить украинских гастарбайтеров. В итоге, из Польши, Италии и иных стран мира украинцы возвращаются домой.

А дома их не всегда ждет радушный прием. Были уже случаи, когда автобусы с потенциальными носителями коронавируса забрасывали камнями, когда были открытые, высказанные на камеру, угрозы сжечь дома тех, кто прибыл обратно, к себе домой из-за рубежа. Это, конечно же, пик массовой истерии, невежества, злобы и страха. Но есть же и прекрасные проявления человеческих характеров в эти самые, крайне сложные и тревожные дни. Так, в итальянских городах, где из-за коронавируса люди вынуждены сидеть дома, запустили музыкальный флешмоб «Звук» и поют песни из окон своих балконов.

В частности, духовный оркестр из Рима, который стоит за организацией флешмоба, призывает людей со всей страны открывать окна и исполнять свои любимые произведения. «Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах в Риме, присоединились к общенациональному музыкальному флэшмобу, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну»,- говорится в сообщении СМИ. На данный момент известно, что к участию во флешмобе приобщился Милан, Неаполь, Турин и другие города.

«Музыкальная программа в Риме состоит из гимна Италии, знаменитой песни Челентано Azzurro, а венчает флешмоб композиция Il celo è sempre più blue («Небо все больше становится голубым»)»,- пишут СМИ. Акция продлилась с пятницы по воскресенье. И в этой связи хотелось бы увидеть нечто подобное и в Азербайджане. Организация такого рода флешмобов не стоит больших денег, а потенциальных желающих спеть что-то в любое время суток у нас всегда было предостаточно. В частности, креатив могли бы проявить руководители наиболее известных туристических комплексов. Распространили бы видео о том, как поют, радуются жизни туристы и работники. Популярность и духоподъемность этого шага априори обеспечена.

Но все это в теории. А на практике есть уже пример, доказывающий огромную роль личности в истории. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса. Футболист оплатит все необходимые расходы, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала, пишет издание Marca. Такой вот шаг от величайшего футболиста современности. Он и ранее был замечен в огромном количестве поступков, достойных подражания. Благотворительность от Роналду – явление замечательное и показательное.

Тем самым, он позиционировал не только, как один из лучших атлетов в истории, но и как настоящий герой нашего времени. Учитывая невероятную амбициозность Роналду, а именно она является залогом его спортивного успеха, я вовсе не исключаю его прихода в большую политику. Где он способен достичь успехов вовсе не меньших, чем на футбольном поле. В конце концов, были же уже примеры того, как в самых разных странах мира, добившиеся куда более скромных успехов спортсмены, становились в итоге депутатами парламента, руководителями различных министерств и ведомств.

Я же снова хочу обратить внимание на Украину и Азербайджан. Увы, никто из наиболее известных спортсменов в этих странах не продемонстрировал себя в качестве личности, достойной почитания. А ведь для этого вовсе не обязательно иметь отели. Можно, обладая куда меньшими возможностями, показать свое сострадание, сопричастность к проблемам сограждан. Перечислить деньги на покупку тех же самых масок, бинтов, продуктов для нуждающихся — вовсе не столь затратно для спортсменов, получающих неплохие деньги. Или, хотя бы, просто снять духоподъемное видео. Увы, и этого не было. Жаль. Ведь, человек способен оставить о себе добрую память не только на спортивных аренах, но и благородными поступками за их пределами.

Собственно, все это касается каждого из нас. Сейчас то самое время, когда мы можем оказать помощь тем, кто находится в гораздо более затруднительном положении. У всех же по соседству живут пенсионеры, которым нужно что-то купить, поднять домой, с которыми можно пообщаться. У всех из нас есть знакомые из малоимущих слоев населения. Им также нужна сейчас помощь. Не на публику, не ради самопиара, а просто исходя из той очевидной истины, что жизнь коротка, что все мы смертны, а порой, как писал классик, внезапно смертны. В том числе и в результате коронавируса. Так что, спешите делать добро, любить, дарить надежду людям. Всегда, в том числе и после того, как человечество отпразднует победу над этим страшным вирусом, что стал лакмусовой бумажкой для каждого из нас.