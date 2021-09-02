В порт турецкого курортного города Кушадасы в провинции Айдын вошел первый с начала пандемии круизный лайнер, сообщает Агентство Анадолу.

Лайнер «Голубой сапфир» под флагом Багамских островов пришвартовался в порту Кушадасы утром 2 сентября. Прибытие судна, на борту которого находилось 450 пассажиров приветствовал турецкий коллектив народных танцев.

Директор Global Ports Holding в Восточном Средиземноморье и генеральный директор Ege Port Kuşadası Азиз Гюнгор вручил капитанам лайнера грамоты и цветы.

В беседе с журналистами Гюнгор сообщил, что в порт Кушадасы прибыло первое после начала пандемии коронавируса круизное судно.

По его словам, прибытие первого лайнера спустя 16 месяцев очень волнительное для жителей региона событие.

«Тот факт, что лайнером управляет турецкий оператор, также очень важен для Турции. Лайнер вышел в путь из Антальи и прибыл сюда из Египта. Последний раз круизное судно прибывало в нашу страну 16 месяцев назад, 13 марта, тоже в порт Кушадасы. Это первый круизный лайнер с пассажирами из-за границы, пришвартовавшийся у турецких берегов», — сказал Гюнгор.

При этом директор компании отметил, что лайнер не заходил в Грецию, так как эта страна держит свои морские границы закрытыми.

«После снятия запретов в Турцию начнет прибывать гораздо больше судов», — подчеркнул Гюнгор.