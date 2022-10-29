Дети – легкие жертвы для домашних тиранов и насильников, так как зависят от взрослых и не могут защитить себя. Они могут столкнуться с насилием на улице, в школе и даже в собственной семье. Случаи жестокого обращения родителей со своими детьми, увы, нередки.

На днях азербайджанское общество потрясло убийство мужчиной своей беременной жены, которая пыталась защитить от побоев их семилетнюю дочь. В результате избиения железной трубой женщина скончалась на месте от полученных травм, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийцу задержали и возбудили против него уголовное дело по статье 120.2.8 (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) УК АР.

Как рассказала исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова, ребенка перевели из реанимации в палату, лечение продолжается. Дело находится под контролем соответствующих государственных органов.

Как правило, семейное насилие начинается с небольших конфликтов, попыток применения силы, а затем, если ничего не предпринять, все может зайти очень далеко и закончиться трагедией. Потому так важна своевременная работа по предотвращению случаев насилия над детьми.

Согласно совместному докладу ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ВОЗ за 2020 год, ежегодно с насилием в той или иной форме сталкивается каждый второй ребенок в возрасте 2–17 лет.

За десять месяцев этого года в Азербайджане 81 ребенок подвергся насилию. При этом 15 случаев связано с сексуальным насилием. Такую статистику, как сообщает Report, озвучила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на прошедшей в Гяндже региональной конференции «Защита детей, находящихся в трудных жизненных условиях, и совершенствование местных механизмов».

Конечно, многие случаи насилия так и остаются неизвестными, жертвы продолжают страдать, а виновные не несут за свои действия никакой ответственности.

Ашумова напомнила, что с 20 октября по 20 ноября в связи с днем принятия Конвенции по правам ребенка (20 ноября) отмечается Месяц прав ребенка. В рамках этого дня проводятся различные мероприятия как в государственных учреждениях, так и неправительственными организациями по всей республики. Важно более серьезно задуматься над обеспечением детям безопасного проживания и условий для всестороннего развития.

«Для профилактики случаев насилия в отношении детей необходимо усиливать работу социальных сервисов как в столице, так и в регионах. Но, безусловно, нужна просветительская работа с детьми в школах, с населением в общинах, деревнях. Пока низок уровень информированности населения. Немало таких случаев не выявляются, так как пострадавшие никуда в связи с этим не обращаются. Кто-то просто не знает куда обращаться, кто-то боится, что ему не помогут, а виновного не накажут. Но в последние годы в стране ведется большая работа по защите прав женщин и детей, по информированности о детской и женской горячей линии, потому число обращающихся растет», – рассказывает Ашумова.

Если ребенок нуждается в помощи, он должен знать, что обязательно ее получит.

«Мы усиливаем работу с разными госучреждениями – Министерством образования, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, с правоохранительными органами, Комиссией по делам несовершеннолетних при исполнительной власти. Это, – подчеркивает эксперт, – позволяет быстрее реагировать и оказывать помощь жертвам и тем, кто может стать жертвами насилия. Во всем мире существует проблема насилия над детьми, и таких фактов стало больше после пандемии коронавируса. Вынужденная изоляция обострила сложности, существовавшие в семьях, но жертвы перестают быть терпимыми к таким ситуациям. Работа детской горячей линии в постпандемический период показала, что жертвы стали чаще обращаться за помощью. С января по сентябрь на этот сервис по поводу насилия обратились 424 ребенка».

По словам Ашумовой, нужен комплексный подход в решении проблемы насилия над детьми. Перенесенное насилие негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Важны реабилитация и реинтеграция, благодаря которым жертва сможет перевернуть печальную страницу своей жизни и двигаться дальше.