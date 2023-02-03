С первых же дней совершения вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, затем последовавших за ним заявлений иранской стороны, было ясно, что режим муллократов что-то темнит.

Вкратце напомним, что 27 января около 08:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший из автомата «Калашников», прорвав пост охраны, убил начальника службы безопасности.

При предотвращении нападения также были ранены двое охранников посольства. Нападение, которое было расценено как Азербайджаном, так и многими странами мира, как теракт, получило резкое осуждение мирового сообщества. Террористом оказался гражданин Ирана Ясин Хусейнзаде.

С самого начала инцидента вплоть до сих пор возникло немало вопросов, ответы на которые могли бы пролить свет на данный теракт, но власти Ирана предпочли и предпочитают замять это дело, хоть это и бесполезно, и бессмысленно. К возникшим вопросам мы вернемся ниже, а пока поговорим о позиции Ирана, которая напоминает известную позу страуса.

Чего греха таить: Тегеран никогда не испытывал к нам братских, даже дружеских отношений, скорее, наоборот. Азербайджан все это видел и во время Первой карабахской войны, и в ходе, а затем и после Отечественной войны 2020 года.

Так называемая исламская республика Иран во время армянской оккупации с удовольствием помогала братьям-христианам (хотя, я не прав, так как у армянских нелюдей нет и не может быть ни религии, ни Бога) грабить и убивать мусульман-азербайджанцев, разрушать мечети, превращать их в свинарники. Фальшивые иранские мусульмане не то, что не осудили армянских варваров, но еще более сблизились с ними.

А поражение оккупантов в войне 2020 года лже-мусульмане из соседней страны восприняли как личную трагедию. Именно после окончания Отечественной войны Тегеран целенаправленно проводил политику повышения градуса напряженности в отношении Азербайджана. Все чаще звучали антиазербайджанские заявления, угрозы, были проведены военные учения на границе с Азербайджаном и так далее. Закрученная до упора пружина рано или поздно должна была раскрутиться, и это случилось. В отношении посольства Азербайджана был совершен теракт.

Итак, по поводу вопросов, которые должны были возникнуть у любого здравомыслящего человека. Сразу же после теракта теперь уже бывший начальник полиции Тегерана Сардар Хоссейн Рахими выступил с поспешным и откровенно глупым заявлением.

Рахими сообщил иранским СМИ, что нападавший подъехал к зданию посольства на автомобиле Pride вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком. Согласно предварительной версии следствия, его мотивом были «личные и семейные проблемы».

Позже Рахими сообщил государственному телеканалу Press TV, что нападавший, чья жена, как сообщается, является гражданкой Азербайджана, ждал у посольства, прежде чем врезаться своей машиной в заднюю часть принадлежащего сотруднику посольства автомобиля и открыть огонь.

Начнем с того, что Рахими увидел то, чего невозможно было увидеть. По той простой причине, что этого не было. А был ли мальчик, да еще в придачу с девочкой? Позже были распространены видеокадры нападения, на которых никаких детей нет. Но Рахими это увидел, и не только распознал пол детей, но и определил возраст «невидимок».

Далее, каким образом террористу удалось беспрепятственно проехать по одному из самых охраняемых кварталов, где расположены посольства?

Третье. Расследование так и не выяснило, куда же все-таки подевалась эта мифическая и неуловимая жена? И почему она должна была скрываться именно в посольстве Азербайджана? Наше диппредставительство вообще-то не караван-сарай, где может найти себе пристанище каждый встречный-поперечный.

Четвертое. Правоохранительные органы Ирана так и не дали ответа на вопрос, откуда у «ревнивца» взялся автомат «Калашникова»? Насколько нам известно, столь грозное оружие не продается на тегеранском рынке. Вопросов много, ответов нет.

Однако Тегеран, решив прикинуться «шлангом», сделал хитрый, и как ему кажется, «гениальный» ход, ответив на все вопросы сразу. Не долго думая, иранские власти объявили Ясина Хусейнзаде…психически больным.

Как сообщает телеграм-канал Azad İran со ссылкой на сайт Khabarban, в соответствии с постановлением Тегеранской прокуратуры по уголовным делам, которая проводит расследование по данному делу, Хусейнзаде страдает рядом психических расстройств, в том числе, шизофренией.

«Также стало известно, что преступник, совершивший теракт в посольстве Азербайджана в Иране, не менее месяца проведет в одной из психиатрических клиник в Тегеране, и пройдет здесь различные обследования», — сообщает телеграм-канал.

Небольшая ремарка. После такой глупой отмазки Ирана невольно приходится проводить параллель с армянской тупостью. Помнится, до начала войны 2020 года нередки были случаи, когда армянские военнослужащие и гражданские лица перебегали на азербайджанскую сторону. И во всех случаях армянская сторона поражала цель точно в «яблочко» неопровержимым и убийственным аргументом: все перебежчики объявлялись психически неуравновешенными.

Вот и Иран перенял практику своих армянских братьев. И все бы ничего, если бы не одно большое НО. Все-таки, как психу удалось раздобыть автомат «Калашникова»? Или про это иранские блюстители закона еще ничего не придумали?

Как бы то ни было, но имиджу Ирана, и так с подмоченной репутацией на международной арене, нанесен еще один серьезный урон. Да и прецедент Тегеран создал, хоть и глупый, но вредный для себя. Ведь завтра, если в какой-либо стране в посольстве или консульстве Ирана будет убит сотрудник диппредставительства, то знайте: это не террорист, а «псих с детьми», который искал свою жену…