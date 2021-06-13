В Мраморном море в Турции появилась так называемая «морская слизь», или «морская слюна», которая способна уничтожить большую часть живых организмов в воде. Она состоит из бесконтрольно размножающегося фитопланктона, который забивает жабры рыбам, обволакивает водоросли и уникальные красные кораллы около Бююкады — самого большого из Принцевых островов. Сейчас морская слюна распространяется через Босфор в Черное море, что крайне опасно, учитывая хрупкую черноморскую экологию.

Турецкие власти одобрили план борьбы с этой напастью, состоящий из 22 пунктов, однако он рассчитан на несколько лет и эффективность его неясна. При этом морская слизь распространяется с большой скоростью: для того, чтобы ее вживую увидеть, достаточно отправиться на пароме на Принцевы острова — престижный дачный район Стамбула. На полпути к островам начинают попадаться светлые полосы неприятного вида. Это и есть морская слюна, точнее — ее конечная стадия, когда уже мертвый фитопланктон поднимается на поверхность, образуя слой полимеризированной субстанции.

Около пристаней на островах слизь густо покрывает воду. Винты парома ненадолго разгоняют ее, но она тут же придвигается снова, словно выпуская щупальца. Даже небрезгливые чайки не садятся в это белесо-желтое месиво. Уже не видно изумрудной воды Мраморного моря, рыб и медуз — даже там, где поверхность не покрыта слизью, в толще воды всюду волокна и узлы морской слюны. «Под водой продолжается формирование морской слюны, ею покрыто все дно, а из-за волокон в толще воды видимость практически нулевая», — написал в своем Twitter Мустафа Сары, декан морского факультета Университета Бандырма Онеди Эйлюля. Мониторинг состояния моря ведется, по его словам, с 2017 года, а тревожные признаки ученые стали замечать осенью прошлого года.

Капитан парома Мехмед говорит, что начал замечать странные белые полосы на море зимой. «Сначала не обращали внимания, Мраморное море ведь очень судоходное, вон, сотни судов идут во все стороны, от шаланд до танкеров, мало ли что. Но потом видим — этой гадости все больше и больше. Теперь уже вон, посмотрите, у пристани, все покрыто ею. Власти говорят, что собираются что-то сделать с этим. Посмотрим».

По мнению члена руководства Ассоциации исследований климатических изменений Турции Гюльшаха Дениза Аталара, «если погибнет Мраморное море, то следом погибнет и Черное море». Она объясняет: «Мраморное море дает кислород Черному морю, крупнейшему в мире водоему с большим объемом бескислородных вод. Но из-за слизи Мраморное море не сможет это делать в дальнейшем».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 5 июня, заявил, что министерство окружающей среды и урбанизации Турции совместно с профильными университетами «спасут моря от этой грязной проблемы». Он отметил, что сейчас специалисты проводят исследования в 91 точке на Мраморном море, а также проверяют все объекты по очистке сточных вод и возможные места сброса в воду твердых бытовых отходов.

Как рассказал Мустафа Сары «РГ», «высокая концентрация морской слизи в этом году связана с тремя факторами: загрязнением Мраморного моря; повышением средней температуры поверхности воды из-за изменения климата (средняя температура Мраморного моря выросла за последние годы на 2,5 градуса), а также недостаточной циркуляцией воды из-за специфики небольшого и практически замкнутого Мраморного моря, соединенного с другими морями только через узкие проливы». По словам ученого, слизь уже обнаруживали в Мраморном море в 1992, 2007 и 2008 годах, но столь большое ее количество наблюдается впервые.

Есть вероятность, что морская слизь появится у побережья Болгарии и Румынии и даже дойдет до Крыма

Как считает специалист Института морских наук турецкого Технического университета Среднего Востока Мустафа Юджель, которого цитирует турецкое издание Sozcu, даже если прямо сейчас начать экстренные работы, на очистку Мраморного моря потребуется 5-6 лет. По его словам, отходы в море накапливались последние 20-30 лет, и, возможно, это привело к взрывному росту фитопланктона (rg.ru).