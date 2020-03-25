Куба направила в Италию врачей и медсестер для борьбы с коронавирусом

Куба направила группу из 52 врачей и медсестер в Ломбардию для борьбы с коронавирусом, сообщил посол страны Херардо Пеналвер Портал.

«Куба впервые направила чрезвычайную бригаду в Италию — в одну из стран с самым высоким показателем заражения коронавирусом», — сказал он на брифинге журналистам. Посол уточнил, что в группу входят 52 врача и медсестры, все они прибыли в Ломбардию.