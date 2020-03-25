Куба направила в Италию врачей и медсестер для борьбы с коронавирусом

Куба направила группу из 52 врачей и медсестер в Ломбардию для борьбы с коронавирусом, сообщил посол страны Херардо Пеналвер Портал.
«Куба впервые направила чрезвычайную бригаду в Италию — в одну из стран с самым высоким показателем заражения коронавирусом», — сказал он на брифинге журналистам. Посол уточнил, что в группу входят 52 врача и медсестры, все они прибыли в Ломбардию.
«Это шестая медицинская бригада, которую Куба направила для борьбы с распространением коронавирусной инфекции за рубежом», — добавил посол, заметив, что власти Кубы направили также бригады в Никарагуа, Ямайку, Суринам и Гренаду.
| 2020-03-25T13:26:57+00:00 25 марта 2020, 14:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss