Куба направила в Италию врачей и медсестер для борьбы с коронавирусом

Куба направила группу из 52 врачей и медсестер в Ломбардию для борьбы с коронавирусом, сообщил посол страны Херардо Пеналвер Портал.
«Куба впервые направила чрезвычайную бригаду в Италию — в одну из стран с самым высоким показателем заражения коронавирусом», — сказал он на брифинге журналистам. Посол уточнил, что в группу входят 52 врача и медсестры, все они прибыли в Ломбардию.
«Это шестая медицинская бригада, которую Куба направила для борьбы с распространением коронавирусной инфекции за рубежом», — добавил посол, заметив, что власти Кубы направили также бригады в Никарагуа, Ямайку, Суринам и Гренаду.