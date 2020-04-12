Кто подставил Китай перед Анкарой? — Скандальный текст на грузе гумпомощи для Армении

Турция потребовала от властей Китая разъяснений в связи со скандальным текстом на коробках с китайской гуманитарной помощью для Армении.

Как сообщает Anadolu, от посла КНР в Анкаре Денга Ли и МИД Китая потребовали разъяснений причин содержания на коробках с гуманитарным грузом ссылки на гору Агры, которая находится на территории восточной Турции, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Посол Денг сообщил, что груз с гуманитарной помощью для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и отправлен частной компанией. Причем местная администрация разместила на коробках лишь текст на китайском языке, где не содержалось упоминание о горе Агры. По словам китайского посла, текст на английском языке со ссылкой на гору Агры был размещен на коробках позднее», — сообщил турецкий дипломат.

По словам Аксоя, китайский посол отметил, что инцидент всесторонне расследуется и турецкая сторона будет информирована об итогах. «Посол Китая вновь подчеркнул неизменность позиции Пекина в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности Турции», — сказал Аксой