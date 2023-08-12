В ночь на субботу, 12 августа, во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Об этом пишут российские и местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что слышали громкий взрыв в Кировском районе. Тем временем на канале «Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру» сообщают, что мост перекрыт.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили они.

В Новоозерном находится военная база хранения (943 ЦЗМР) с большим количеством техники, пишет «Крымский ветер».

Тем временем советник «главы» Крыма Олег Крючков заявил, что над разными районами Крыма сработала ПВО.