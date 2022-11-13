Бизнесмен Евгений Пригожин (известный как повар Путина) подал в Генеральную прокуратуру России и в органы ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о государственной измене. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба. Подробности иска не разглашаются.

В октябре Пригожин публично заявлял, что Беглов оказывает поддержку Вооружённым силам Украины, от чего страдают как российская армия, так и бойцы основанной Пригожиным неформальной «ЧВК Вагнера». В чём именно заключается поддержка Бегловым Украины, он не пояснил.

Пресс-служба Смольного в ответ заявила: «Санкт-Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям.»

Конфликт Пригожина с губернатором Петербурга длится уже более двух лет. Его хронологию приводит издание «Бумага». Бизнесмен неоднократно обвинял губернатора в коррупции. По мнению Пригожина, Беглов создал организованную преступную группировку, контролирующую все бюджетные сферы Петербурга. (svoboda.org)