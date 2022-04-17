Российская агрессия в Украине с самого начала шла не по планам и расчетам. И, конечно, черные лебеди не заставили себя ждать. В данном случае мы имеем в виду происходящее на морях.

В конце марта ударом не установленной ракеты был потоплен в порту оккупированного Бердянска на Азовском море большой десантный корабль «Саратов», а еще три таких же были серьезно повреждены. Это стало очень неприятным сюрпризом для российского командования, которое рассчитывало через этот порт снабжать свою донецкую группировку.

Через несколько дней 3 апреля российский ракетный фрегат «Адмирал Эссен» из состава Черноморского флота получил серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. Этот фрегат является новым кораблем, вступил в строй в 2015 году. Как теперь выясняется, это была своеобразная проба пера украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Фрегат получил серьезные повреждения, но остался наплаву.

И вот наступила очередь флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Он был поражен двумя ракетами «Нептун» и через несколько часов после пожара и взрывов боеприпасов затонул.

Потеря корабля такого класса всегда очень чувствительна, но здесь последствия гораздо серьезнее.

Во-первых, крейсер «Москва» был флагманом, а значит, на нем располагался штаб вышедшей в море части Черноморского флота. Судя по всему, вместе с большей частью экипажа в 510 человек, в Севастополь доставили только 14 спасенных, погибли, как командир корабля, так и высшие офицеры штаба. Не случайно из Москвы в Севастополь отправилось сразу семь правительственных самолетов. Не только, чтобы разобраться в случившемся, но и предотвратить хаос в управлении флотом.

Отметим, что последний раз российский флот терял свой флагман в 1905 году во время сражения в Цусимском проливе с японской эскадрой.

Во-вторых, крейсер «Москва» осуществлял противовоздушную защиту кораблей в акватории Черного моря. Он имел систему С-300 Форт, что позволяло российским кораблям действовать вполне самостоятельно вблизи украинских берегов. В частности, они своими орудиями и крейсер в том числе, обстреливали Одессу. Более того, в западной части Черного моря они готовились высадить морской десант для захвата Одессы и в дальнейшем Николаева. Теперь на таких планах можно поставить жирный крест.

Пока же российские корабли отошли от украинского побережья либо дальше в море, либо вернулись в Севастополь. Там их уже 39.

В-третьих, следует отметить очень важные психологические последствия потопления крейсера «Москва». Страна, у которой до настоящего времени практически нет своего флота, нанесла столь мощный удар Черноморскому флоту и его флагману. К тому же потоплен крейсер с названием «Москва», а для Путина, который верит во всякие предзнаменования это очень тяжелый удар. В блогах это событие сравнивают с потерей Аргентиной крейсера «General Belgrano» в Фолклендской войне 1982 года и с гибелью «Титаника», затонувшего ровно 110 лет назад, 14 апреля 1912 года.

В-четвертых, выясняется крайне неприятная для российского командования ситуация. С учетом наличия украинского дивизиона с ракетами «Нептун», а также предстоящие поставки в Украину американских противокорабельных ракет Harpoon операционные возможности кораблей Черноморского флота чрезвычайно сужаются. Конечно, они могут обстреливать украинские города ракетами «Калибр», но при этом стоит серьезно опасаться ответных ударов со стороны украинских ракетчиков. Защиты от таковых практически нет. Черноморский флот теперь не поддержка сухопутным частям. Соответственно увеличиваются возможности украинской армии при проведении контрнаступательных операций на черноморском и азовском побережье.

Постоянные и столь тяжелые потери, наносимые российской военной машине в Украине, еще больше укрепляют желание Запада поставлять уже тяжелое оружие для украинской армии.

Сенат США 6 апреля 2022 года единогласно поддержал Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act (Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине). Теперь его должна утвердить Палата представителей после каникул, в чем нет сомнений, так как закон пользуется двухпартийной поддержкой.

Уже во исполнение этого закона в Вашингтоне состоялось совещание руководителей крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса (ВПК). Обсуждался вопрос о производстве тяжелых и современных вооружений для Украины. Теперь весь американский ВПК будет работать на прямые поставки по закону о ленд-лизе. Каждый день в странах, граничащих в Европе с Украиной, кроме Венгрии, приземляется до 10 тяжелых транспортных самолетов с грузами различных вооружений.

Наконец начинается российское наступление на Донбассе. По данным украинской разведки общая численность наступающих составляет около 35 тыс. человек и около 120 танков и БМП. При этом со стороны Изюма в Харьковской области группировка составляет 15 тыс. человек, остальные распределены в Луганской и Донецкой областях. Примерно 7-10 тыс. человек заняты блокадой и наступлением на Мариуполь.

По мнению американских и британских экспертов такой численности недостаточно для решительного прорыва и развития дальнейшего наступления. Особенно на Донбассе, где очень сильны и хорошо оборудованы оборонительные позиции украинской армии. Вот почему основной удар планируется от Изюма, где и сосредоточена наиболее многочисленная группировка.

План украинского командования очевиден и не скрывается. В оборонительном сражении измотать противника подвижными действиями и создать необходимые условия для перехода в контрнаступление. Для этого необходимо тяжелое оружие, в частности, крупнокалиберная артиллерия, поставки которого уже начались.

Характерно, что Москва направила странам НАТО ноту, в которой угрожала начать обстрелы путей поставок. Однако, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «ничто не заставит» администрацию Джо Байдена отказаться от поддержки Украины. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «Каждый день мы передаем украинцам оружие, а также материально-техническое и вспомогательное оборудование. И, как мы уже говорили ранее, мы продолжим делать это настолько быстро, насколько это возможно». Кремль никто не боится, а после потопления крейсера «Москва» тем более.

Есть признаки того, что после инцидента в Черном море в высших эшелонах российской власти начался кризис. Говорят, что Путин после известия о потоплении крейсера просто вышел из себя. Как говорится, рвал и метал.

Как пишет хорошо информированный российский миллиардер и бывший совладелец ЮКОС Леонид Невзлин, проживающий в Израиле, министр обороны Сергей Шойгу с обширным инфарктом лежит в больнице в реанимации и ему грозит инвалидность.

В российском Министерстве обороны 20 генералов арестованы, в ФСБ 150 высших офицеров уволены и находятся под следствием. Такого рода перемены в высшем военном руководстве и в спецслужбах в период войны чреваты хаосом и дезорганизацией. Не только наверху в столице, но и на поле боя. Как известно, не рекомендуется менять коней на переправе.

Однако Путин начинает понимать, что войну он проиграл и последствия, в том числе и лично для него могут быть очень плачевными. Отсюда поиск виновных и наказание всех подряд. Соответственно армия и спецслужбы становятся враждебными и опора режима существенно сужается.

Потопление крейсера «Москва» может означать начало перелома в войне. Отсюда паника в Москве. Без кавычек.