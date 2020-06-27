Коронавирус в России: почти 7 тысяч зараженных и 176 умерших за сутки

За последние сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новых инфицированных обнаружили в 85 регионах страны. За сутки зафиксировано 188 летальных исходов, 9200 человек выздоровели. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 627 тысяч.

За сутки, с 25 на 26 июня, в стране выявили 6800 новых инфицированных в 85 регионах. Скончались 176 человек, вылечились — 8988.