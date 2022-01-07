Коронавирусные ограничения в сочетании с изменениями реальности заставили индустрию туризма быстро меняться – просто чтобы выжить. В результате сформировался заметный тренд, который, скорее всего, останется актуальным и в обозримом будущем.

Пандемия коронавируса и локдаун обрушили доходы мировой индустрии путешествий и туризма. Но не все было плохо. Закрытие границ сделало внутренний туризм основным во всем мире и в нашей отдельно взятой стране. В период постпандемии приоритетным направлением будет внутренний туризм, который сыграет большую роль в развитии регионов, сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Он отметил, что одной из основных целей является наиболее эффективное использование туристического потенциала Азербайджана: «В последнее время агротуризм и сельский туризм стали приобретать все большее значение в мире. Эти виды туризма являются важными факторами для увеличения занятости, улучшения благосостояния граждан, достижения устойчивости доходов сельского населения, сокращения миграции из сел, продвижения культурного наследия и местной гастрономии».

По словам Нагиева, внутренний туризм в Азербайджане сократился из-за пандемии коронавируса (COVID-19), и в 2020 году было отложено около 3 млн внутренних туристических поездок. Впрочем, со второй половины прошлого года наблюдается устойчивая положительная динамика. Из популярных и интересных направлений выделяют относительно заезженные Грузию, Турцию, Иран и Россию. Оценивая перспективы, доцент Азербайджанского университета туризма и менеджмента Эльмира Годжаева сказала в беседе с #, что после того, как будут полностью открыты все границы и сняты ограничения на путешествия, мы планируем приступить к поэтапному налаживанию коммуникаций на функциональных рынках и постепенному восстановлению ключевых кампаний.

«А пока фокус туристического бизнеса больше направлен на развитие внутреннего туризма. Таким образом, ожидаются серьезные подвижки в русле развития внутреннего туризма, поскольку сегодня регионы нашей страны становятся привлекательным туристическим направлением для собственных граждан», — сказала она. Кроме того, считает собеседница, освобождение Карабаха открывает широкие возможности для развития здесь сферы гостеприимства.

Деоккупация обширных территорий Азербайджана открывает широкие перспективы для развития целого перечня отраслей национальной экономики, отмечает Годжаева, подчеркивая, что уже сегодня можно сказать, что туристическая отрасль найдет здесь свое особое место. Помимо всего прочего, развитие туризма на этих территориях позволит повысить уровень занятости населения, обеспечить рост его доходов, ускорить социально-экономическое развитие и улучшить туристический имидж нашей страны.

По иронии судьбы пандемия обернулась не только испытанием, но и подстегнула внутренний спрос на услуги заведений гостиничного бизнеса и общепита внутри страны, считает кандидат экономических наук, доцент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Гюльнара Азизова. «Известно, что число наших граждан, выезжающих за границу на отдых и в прочих целях, резко сократилось, а это, естественно, увеличило спрос в сегменте внутренних заведений отдыха и общественного питания. Наплыв потребления увеличился, и это отразилось на гостинично-ресторанном бизнесе в сторону его расширения и роста количества подобных заведений», — говорит она.

По словам собеседницы, хотя внутренний туризм не способен полностью заменить выездной, но в любом случае он может в какой-то степени наполнить местную инфраструктуру, в том числе и в районах страны. Поскольку наши граждане не могут пока в полной мере выезжать за рубеж, внутренний туризм становится фактором поддержки этой индустрии.