Коронавирус распространяется в общежитиях для беженцев в Германии

Общежития для беженцев становятся очагами распространения коронавируса в Германии. До 19 мая в центрах размещения мигрантов выявлено 444 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает в четверг, 21 мая, издание Focus Online со ссылкой на предоставленную на его запрос информацию МВД Германии. Заражения выявлены в общежитиях, расположенных в 22 населенных пунктах в 12 федеральных землях.

По данным на 20 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в этих заведениях равнялось 24. Таким образом данный показатель за два месяца вырос почти в 20 раз.

При этом фактическое число случаев коронавируса в центрах размещения мигрантов гораздо выше, поскольку в ответе берлинского ведомства речь шла лишь об общежитиях, находящихся под управлением Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bamf). Эти данные не включают информацию об общежитиях в ведении коммунальных властей, а только в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне — Вестфалии в таких учреждениях до конца апреля заразились в общей сложности более тысячи человек. (WD)