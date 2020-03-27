Коронавирус просочился во все области Армении: 329 случаев

Коронавирус просочился почти во все области Армении, кроме трех. Это видно по карте распространения инфекции, которая была опубликована на официальном сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

Согласно опубликованным данным, больше всего зараженных в Ереване — 151 человек из 329 инфицированных. На втором месте Котайкская область с 57 инфицированными, которые заразились на предприятии в Чаренцаване. После следует Араратская область — 56 инфицированных, Армавирская область с известным «эчмиадзинским кейсом» и 52 зараженными на четвертом месте.

Пятерку замыкает Ширакская область — там всего 5 заразившихся, в Арагацотнской — 4, в Лори и Сюнике по два случая инфицирования. Только жителям Тавушской, Вайоц дзорской и Гегаркуникской областией пока удалось избежать инфицирования.