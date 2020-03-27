Коронавирус просочился во все области Армении: 329 случаев

Коронавирус просочился почти во все области Армении, кроме трех. Это видно по карте распространения инфекции, которая была опубликована на официальном сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

Согласно опубликованным данным, больше всего зараженных в Ереване — 151 человек из 329 инфицированных. На втором месте Котайкская область с 57 инфицированными, которые заразились на предприятии в Чаренцаване. После следует Араратская область — 56 инфицированных, Армавирская область с известным «эчмиадзинским кейсом» и 52 зараженными на четвертом месте.

Пятерку замыкает Ширакская область — там всего 5 заразившихся, в Арагацотнской — 4, в Лори и Сюнике по два случая инфицирования. Только жителям Тавушской, Вайоц дзорской и Гегаркуникской областией пока удалось избежать инфицирования.

Карта распространения коронавируса в Армении
В настоящее время в изоляции находятся несколько сотен человек. Состояние одного инфицированного крайне тяжелое. В четверг вечером скончалась 72-летняя женщина.

 

| 2020-03-27T22:49:49+00:00 27 марта 2020, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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