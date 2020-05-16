«Коронапротесты» сегодня пройдут в европейских городах

Сразу несколько массовых акций против ограничений из-за коронавируса могут пройти сегодня Европе. Недовольство мерами карантина готовы высказать жители Германии, Польши и Франции.

В немецком Штутгарте на демонстрацию против мер карантина организаторы акции рассчитывают собрать огромное число людей. Координаторы протеста заявили мероприятие на полмиллиона человек. Власти города в минувшую субботу на схожую акцию допустили около 10 000 — Штутгарт идет навстречу своим жителям, в отличии от столичного Берлина, где на демонстрации разрешено выходить максимум полусотне.

Во французских Монпелье и Тулузе прозвучал призыв так называемых «желтых жилетов» к демонстрации в масках против «некомпетентности правительства» и «авторитарности государства» в управлении пандемией на фоне введенных властями ограничений. Префектуры новую демонстрацию не разрешили, пригрозив участникам штрафами в 135 евро, ссылаясь на «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, запрет на проведение любых собраний численностью более 10 человек. Власти заявили – возможные виновники нарушений будут задержаны.

В Варшаве представители малого бизнеса тоже намерены заявить о своем несогласии с действующими запретами и потребовать отмены установленных ограничительных барьеров.

Ранее массовые акции против мер, введенных на фоне пандемии коронавируса уже прошли в Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.