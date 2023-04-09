В Букингемском дворце в шутку называли принца Гарри жертвой стокгольмского синдрома и на высоких уровнях обсуждали идею лишить его титула герцога. Об этом говорится в новой книге королевского биографа Роберта Джобсона «Наш король: Карл III», которая поступит в продажу в Великобритании во вторник, 11 апреля. Отрывки из нее оказались в распоряжении Daily Mail.

Говоря о пропасти, которая все больше отделяет принца Гарри от всех членов его семьи с каждым новым его интервью, один из собеседников Джобсона сказал: «Поначалу сотрудники шутили, что Гарри стал жертвой стокгольмского синдрома, будто бы он был заложником Меган, но сейчас многие просто чувствуют, что он повернулся спиной ко всему, что знал».

Источник отметил, что многие винят Меган Маркл за разрыв герцога Сассекского с семьей, «игнорируя тот факт, что это Гарри кажется движущей силой во всем, что происходит».

Он привел в пример поведение принца в день смерти Елизаветы II: он заявил, что Меган Маркл должна лететь в замок Балморал в Шотландию на прощание с королевой вместе с ним, а получив отказ, вступил в конфликт с семьей и отказался приехать вместе с остальными ее членами. В результате принцы Уильям, Эндрю и Эдвард со своей супругой Софи прибыли в резиденцию в 17:00, в то время как Гарри прилетел в 20:00.

Роберт Джобсон также рассказал, что идея лишить принца Гарри герцогского титула обсуждалась в Букингемском дворце, однако король Карл III ее не поддерживает, поскольку по-прежнему любит своего сына.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хотел встретиться с отцом во время недавней поездки в Великобританию, но Карл III был «слишком занят».