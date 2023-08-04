Принц Гарри и его супруга Меган не были приглашены Букингемским дворцом на мероприятия по случаю годовщины смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.
Как передает ТАСС, по их сведениям, паре не были направлены приглашения, несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские, проживающие на постоянной основе в США, в начале сентября, как ожидается, будут находиться в Германии, где посетят «Игры непобежденных» — спортивное состязание с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. При этом среди представителей королевской семьи в памятных мероприятиях примет участие брат короля Карла III герцог Йоркский Эндрю, ранее также переставший исполнять церемониальные обязанности.
В январе 2020 года принц Гарри и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.