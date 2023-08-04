Принц Гарри и его супруга Меган не были приглашены Букингемским дворцом на мероприятия по случаю годовщины смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

Как передает ТАСС, по их сведениям, паре не были направлены приглашения, несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские, проживающие на постоянной основе в США, в начале сентября, как ожидается, будут находиться в Германии, где посетят «Игры непобежденных» — спортивное состязание с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. При этом среди представителей королевской семьи в памятных мероприятиях примет участие брат короля Карла III герцог Йоркский Эндрю, ранее также переставший исполнять церемониальные обязанности.

Согласно информации издания, монарх вместе со своей супругой Камиллой планируют встретить годовщину смерти Елизаветы II 8 сентября в окружении семьи в замке Балморал в Шотландии, где умерла королева в 2022 году. «Игры непобежденных» стартуют в Дюссельдорфе 9 сентября, в связи с чем принц Гарри и Меган «запросто могли бы быть в Великобритании», добавила The Sun. Газета отметила, что пара не получила приглашение участвовать ни в публичных, ни в закрытых мероприятиях по случаю годовщины смерти Елизаветы II.

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.