Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объявлен «персоной нон грата» в Армении, пишет газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«По нашим данным, запрещен въезд в Армению Константину Затулину. С этого момента он считается нежелательным лицом в Армении.

В своих публичных интервью Затулин неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне.

Более того, вторгшись во внутриполитическую жизнь Армении, Затулин неоднократно заявлял, что Никол Пашинян должен уйти. Он обвинял власти Армении в расколе отношений с Россией. А в ходе своего последнего визита в Армению в интервью телекомпании «Еркир Медиа» Затулин обвинил премьер-министра Армении в подписании документа, которым по территории Армении будет проложен «коридор». «Вопросы о возможном коридоре надо адресовать подписантам, «коридор» подписал Пашинян», — заявил Затулин», — пишет газета «Айкакан жаманак».

Константин Затулин, всегда был широко известен своей рьяной проармянской позицией и защищающий где только можно интересы Армении.