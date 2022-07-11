В Украине разгорается нешуточный политический скандал, инициированный заявлением, прозвучавшим из США. Началось все с того, что 8 июля член палаты представителей конгресса США, этническая украинка Виктория Спартц заявила, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак может быть связан с властями России. Об этом она сообщила в письме, направленном президенту США Джо Байдену.

Спартц попросила Белый дом помочь Конгрессу в его расследовании и предоставить данные о проверках, проведенных американскими властями в отношении Ермака. «Основываясь на различных разведданных, действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией, конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные утверждения», — сказала Спартц. В открытой части письма конкретные «серьезные утверждения» не упоминаются.

Далее, 9 июля представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что действия и заявления Виктории Спартц «являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США».

Представитель украинского МИД посоветовал Спартц не пытаться «заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны» в Украине. Николенко считает, что Спартц своими действиями стремится затянуть отправку американской военной помощи в Украину, на что «только и рассчитывают в Кремле». «Особенно цинично выглядят манипуляции относительно Украины и ее руководства со стороны конгрессвумен украинского происхождения», — добавил он.

Данное заявление представителя МИД Украины вызвало недовольство в самой Украине. Так, экс-депутат ВР, известный украинский политик Борислав Береза, который защищает страну с оружием в руках, напомнил, что республиканка Виктория Спартц присутствовала на подписании ленд-лиза, а это о многом говорит для тех, кто понимает происходящее в американском политикуме. «Так вот, эта история только начало. И процесс запустило то, что ОП обманул США и ЕС, не назначив Главу САП и игнорируя борьбу с коррупцией даже во время войны», — указал он на своей странице в Фейсбук.

Тут нужно напомнить, что 3 февраля, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума. И вот уже нардеп от фракции «Европейская солидарность» София Федина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен назначить руководителя САП, избранного по закону

«Обещание назначить прокурора САП раздавалось из уст Зеленского Урсуле фон дер Ляен, Байдену и другим международным партнерам — это одно из базовых требований по украинской евроинтеграции и получению финансовой помощи в борьбе с московской федерацией. То, что это не происходит — граничит с изменой, если не рассматривать, что главы украинского государства пытаются назначить человека, который не будет двигать их лично. Человек, выигравший конкурс, может двигать их лично», — отметила Федина.

Дальше больше. Сама Виктория Спартц в ответ на заявление МИД Украины, призвала данное ведомство вместо нападок и оскорблений отнестись к ее заявлению «с той серьезностью, которой требуют вопросы о господине Ермаке». Американский политик перечислила несколько серьезных обвинений, выдвинутых в адрес Ермака, и предложила главе офиса президента Украины лично ответить на них. Среди них:

-утечка информации о спецоперации Украины по задержанию бойцов группы Вагнера в Минске в 2020 году;

-плохое руководство неудачными переговорами с Россией перед войной;

-попытки убедить власти Украины, что Россия не нападет на страну в феврале, несмотря на данные западных спецслужб;

-потеря Херсонской области и ее оккупация российскими войсками;

-затягивание срочных закупок военного оборудования через министерство обороны Украины и выдвижение необоснованных или даже незаконных условий;

-затягивание через своего заместителя Олега Татарова назначения независимого антикоррупционного прокурора.

«Я знаю, что президент Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом. Он тратит много времени на создание международной поддержки, чтобы защитить свою страну, но у него есть постоянная внутренняя проблема, которую он должен решить, — глава офиса президента Андрей Ермак», — заявила Спартц.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что, если у Виктории Спартц есть доказательства выдвинутых обвинений, то пусть она их предоставит. По его словам, пока кроме обвинений украинская сторона ничего не услышала. Андрей Ермак и Владимир Зеленский пока не комментировали случившееся. Но совершенно очевидно, что сделать им это рано или поздно придется. Потому, что такие громкие обвинения, да еще со стороны члена палаты представителей конгресса США, этнической украинки, имеющей серьезный вес в американском политикуме, просто так не раздаются.