Конфискация активов российских олигархов в ЕС будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе санкций.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Главной темой опять станет Украина. Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — заявил он.