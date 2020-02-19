Компания Bakcell поддержала проведение международной конференции

При поддержке компании Bakcell, в Баку состоялась международная конференция «Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности».

Данное мероприятие было организовано Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и Министерством экономики Азербайджанской Республики при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Министерства образования и Альянса науки и технологий «Один пояс, одна дорога». Конференция собрала вместе представителей различных государственных органов, министерств, известных ученых представляющих университеты и научные центры более 30 стран мира, а также ректоров влиятельных университетов, известных ученых в области цифровой экономики, лидеров неправительственных организаций, экспертов в области экономики и представителей СМИ.

На конференции были представлены интересные выступления, пленарные заседания и панельные дискуссии на такие темы, как цифровая экономика, электронная валюта и торговля, цифровая трансформация, умный город и другие.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.