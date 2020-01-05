Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани

За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars, об этом сказал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами.

Он добавил, что «акт возмездия затронет обширную территорию».

Командующий КСИР заявил, что США, убив генерала Сулеймани, спровоцировали конец своего присутствия в регионе, пообещав, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы добиться этой цели.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.