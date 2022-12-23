Нет, нельзя сказать, что теперешние политические акции протеста, которые продолжаются уже четыре месяца, в каком-то смысле стали сюрпризом для теократического режима Ирана. Нет, акции протеста проходили постоянно. Помнится, пару лет тому назад люди вышли на улицы с лозунгами «Нас интересуют не проблемы Палестины, а собственные». Но они не стали такими продолжительными, как нынешние – режиму удалось подавить их.

Теперь же, несмотря на то, что репрессии продолжаются в полную силу, когда число жертв политических акций перевалило за сотни и их интенсивность вовсе не снижается, люди почти каждый день выходят на улицы, скандируют различные лозунги.

Власти не делают различия между пожилыми, взрослыми и подростками. За это время в общей сложности, казнены почти сотня подростков, которые принимали участие в политических акциях. Но это не останавливает людей. Они призывают к отставке нынешних духовных и политических лидеров страны, открыто выступают против теократического режима.

Почти все страны называют нынешние акции протеста иранцев борьбой за свободы. Да, борьба за свободу, установление светского политического режима –таковы цели политических акций. Но по мнению различных политических наблюдателей, они могут перерасти в национально-освободительное движение проживающих в Иране народов.

Но несмотря на то, что все политические наблюдатели эти процессы называют борьбой за свободы, несмотря на то, что местные политологи и аналитики заявляют, что Иран в любом случае не останется прежним, обязательно изменится, духовные и политические лидеры страны не торопятся с уступками, не проводят какие-то реформы.

Многие полагали, что полиция морали будет упразднена, прекратит свою деятельность корпус исламских стражей. Но, это не случилось.

Эти структуры не только продолжают свою деятельность по сей день, но остаются главными и основными рычагами сопротивления правящего теократического режима.

Их упразднение было бы крупным и серьезным шагом в направлении установления светского режима в Иране. Но хотят ли этого правящие духовные лидеры страны? Хочет ли этого духовный лидер Ирана Али Хаменеи? Желает ли это нынешний президент Раиси? Конечно же нет.

Религиозный, теократический режим установился благодаря исламской революции и, если страна сделает серьезный шаг в направлении де-исламизации страны, это будет концом нынешнего правящего исламского режима. Поэтому духовенство Ирана вовсе не намерено уступать, хотя отдельные религиозные лидеры уже выступили против правящего режима, призывая проводить политические реформы.

Одним словом, процесс продолжается, противостояние властей и протестующих усиливается – не намерены уступать ни те, ни другие. Да, в акциях протеста наблюдается некая хаотичность, да, не видны за ними конкретные политические организации и лидеры. В принципе, это есть свойство новых, современных цветных революций, где главной движущей силой выступают интернет и социальные сети. Признаться, нам неизвестно состояние интернета в Иране, если не ошибаемся, там существуют сильные ограничения.

Но, даже во время известных «арабских весен» интернет и социальные сети были почти главным фактором политических акций протестов, фактически их организатором и пропагандистом.

Понятно, что, если иранскому режиму будут известны политические организации и лидеры, стоящие за акциями, сразу будут задействованы репрессивные меры против них. Чуть выше заметили, что репрессивный механизм иранского режима работает в полную силу. Но он не всесилен. В современной политологии считается, что революции начинаются тогда, когда люди чувствуют в себе достоинство. В этом смысле, иранское общество и отдельные индивиды достойны свободы. Кроме того, есть старая формулировка революционной ситуации – когда «верхи» не могут, а «низы» не хотят. Люди отворачиваются от духовного лидера Ирана, против него выступают даже родные и близкие. Это значит, что конец иранского режима приближается — да, не за горами день, когда Иран и иранцы станут свободными…