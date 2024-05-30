Китай запустил успешно многоцелевой спутник связи, предназначенный для Пакистана.

Как передает #, об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

«Спутник связи запущен с помощью ракеты-носителя Long March-3B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что спутник вышел на запланированную орбиту. Запуск стал 524-м для ракет-носителей Long March.

Пакистанский многоцелевой спутник связи был разработан Академией китайских космических наук и технологий. Он использует усовершенствованную спутниковую платформу связи Dongfanghong-4.