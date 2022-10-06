Северная Корея запустила рекордное число баллистических ракет с момента прихода к власти Ким Чен Ына. За неделю с 25 сентября Пхеньян совершил пуск 10 ракет, а всего с начала года – 23, пишет Bloomberg.

Эскалация напряжения последовала после решения США отправить ударную авианосную группу «Рональда Рейгана» в южнокорейский порт Пусан для участия в учениях с Японией и Южной Кореей.

«КНДР наблюдает, как США создают серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и в его окрестностях путем передислокации авианосной оперативной группы в акваторию Корейского полуострова», – заявили в МИД КНДР, после чего последовали запуски ракет.

Одна из баллистических ракет КНДР, запущенная во вторник, 4 октября, пролетела над Японией и вынудила граждан страны прятаться в укрытиях. Эта ракета имела дальность полета около 4500 км и высоту около 970 км. Ее максимальная скорость составила около 17 Махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Мы решительно осуждаем опасный и безрассудный запуск КНДР ракеты большой дальности, которая пролетела над Японией и поставила под угрозу японских граждан», – заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его словам, если Северная Корея продолжит «идти по этому пути» провокаций, «это только усилит осуждение, усилит изоляцию и усилит шаги, предпринимаемые в ответ на их действия».

В ответ на ракетные запуски КНДР во время учений южнокорейские истребители F-15K выпустили две бомбы JDAM по виртуальной цели на полигоне к западу от Корейского полуострова. Также были испытаны четыре ракеты ATACMS класса «земля–земля» у восточного побережья Корейского полуострова.

«Это не первый раз, когда мы делаем это в ответ на провокации со стороны Севера, чтобы убедиться, что мы можем продемонстрировать наши собственные возможности», – сказал координатор Совета национально безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. (moscowtimes.ru)