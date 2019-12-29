Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип Smells Like Teen Spirit рок-группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube. Об этом сообщает NME.

Таким образом он стал вторым роликом 90-х годов, набравшим миллиард просмотров. Первое место принадлежит композиции November Rain группы Guns N’ Roses, у которой на 1,3 млрд просмотров.

На третьем месте сейчас находится клип группы Cranberries на песню Zombie с 980 млн просмотрами.

Smells Like Teen Spirit была выпущена в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео на песню было выложено в сеть в июне 2009 года. (gazeta.ru)

| 2019-12-29T16:36:30+00:00 29 декабря 2019, 20:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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