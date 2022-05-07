Крупные китайские технологические компании постепенно отказываются от ведения бизнеса в России в связи с западными санкциями и давления со стороны американских поставщиков.

Как передает РИА Новости, об этом заявила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, уже несколько компаний из Китая, которые занимают доминирующие позиции в разных продуктовых нишах на рынке РФ, не делая никаких публичных заявлений, сократили поставки в Россию. В их число, как утверждается, входят Lenovo и Xiaomi.

Источники газеты сообщили, что крупные американские производители чипов, которые поставляют свою продукцию китайским фирмам, потребовали от контрагентов соблюдать западные рестрикций, пригрозив прекращением поставок, если поставки полупроводников в Россию продолжатся.

На фоне российской специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели в отношении России уже несколько пакетов санкций.

Ряд отечественных банков отключили от системы SWIFT, Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских банковских карт за рубежом, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.