В Баку состоялась трехсторонняя встреча председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящего в состав компаний AZCON Holding, Ровшана Рустамова, генерального директора АО «Грузинские железные дороги» Лаши Абашидзе и председателя Правления АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» Талгата Алдыбергенова.

Как сообщает пресс-служба АЖД, на встрече были обсуждены итоги семимесячной деятельности совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd., созданного с целью эффективного сотрудничества между железнодорожными администрациями Азербайджана, Казахстана и Грузии по развитию Среднего коридора.

Стороны отметили важность расширения возможностей Среднего коридора, в частности активного продвижения цифровизации услуг, предоставляемых в рамках коридора.

Особо отмечается, что в последнее время наблюдается динамичный рост грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном по маршруту Среднего коридора. В 2024 году из Китая было принято 287 блок-поездов, а за 7 месяцев текущего года этот показатель уже составил 225 блок-поездов. Это почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года ожидается прием более 400 блок-поездов. За 7 месяцев этого года блок-поездами было перевезено в общей сложности 24 тысячи TEU грузов, что примерно в 2 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На встрече было обсуждено намерение китайской компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) присоединиться к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd., а также состоялся обмен мнениями о значении этого шага для развития Среднего коридора и перевозок по маршруту Восток–Запад–Восток.

В завершение встречи присоединение компании CRCT к совместному предприятию было единогласно одобрено и подписан соответствующий протокол.

Было подчеркнуто, что сотрудничество Азербайджана, Казахстана и Грузии в рамках совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd. направлено на обеспечение непрерывной, надежной и эффективной логистики грузоперевозок по Среднему коридору , а присоединение китайской компании создаст новые возможности для организации контейнерных перевозок из Китая в Европу.

Отмечено, что сотрудничество Азербайджана, Казахстана и Грузии в рамках совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd. направлено на обеспечение непрерывных, надежных и эффективных грузоперевозок по Среднему коридору, а также на повышение удобства для клиентов посредством механизма «единого окна». Присоединение китайской компании к данному предприятию создаст новые возможности для организации контейнерных перевозок из Китая в направлении Европы.