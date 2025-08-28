Во время ночной атаки по Украине Россия в частности ударила по турецкому предприятию и посольству Азербайджана в Киеве. Об этом в своем телеграм рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, украинский лидер сообщил, что имел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обменялись мнениями относительно актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну», — написал Зеленский.

Упоминая ночную атаку РФ по Украине, президент отметил, что «были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам».

Какое именно турецкое предприятие было целью российской атаки, он не уточнил. Однако ранее турецкое издание Türkiye Gazetesi написало, что россияне нанесли два удара по только что построенному заводу турецкой компании Baykar (производитель дронов «Байрактар») под Киевом.

«Много говорили о гарантиях безопасности. Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море», — добавил Зеленский.