Китай впервые за 60 лет изменил позицию о принадлежности Южных Курил. С 1964 года четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — обозначались на китайских картах как японские территории, оккупированные Россией. Теперь Китай будет придерживаться нейтральной позиции. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В 1960-х решение о принадлежности островов Японии принял Мао Цзэдун. Нынешний китайский лидер Си Цзиньпин в ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай отныне «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре.

Источник издания утверждает, что на встрече 20-21 марта в Москве Путин говорил Си о «важности развития специальной беспошлинной зоны», законопроект о создании которой на Южных Курилах Госдума России приняла в начале марта. Токио осудил её создание, а российские власти указали, что одна из целей — подчеркнуть принадлежность островов России. Подобная зона была ранее создана в аннексированном Крыму.

Си не прокомментировал возможность инвестиций, заявив, что «оставит этот вопрос на усмотрение председателя Национальной комиссии по развитию и реформам.

По словам источника издания, позиция Китая может затруднить урегулирование территориального спора между Японией и Россией. (svoboda.org)