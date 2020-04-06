Китай в мае завершит формирование группы спутников навигационной системы Beidou-3

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществит в мае запуск последнего спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) и завершит ее формирование. Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа«.

По его данным, аппарат будет выведен на геосинхронную земную орбиту с космодрома Сичан на юго-западе КНР и станет 55-м спутником программы Beidou. 4 апреля он был доставлен в зону стартовой площадки, а в ближайшие дни пройдет стандартные процедуры подготовки к запуску.

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая доступна для коммерческого использования. На орбите размещены уже три поколения спутников (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют добиваться точного позиционирования.

КНР разрабатывает не только метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, но и технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят до 2025 года.(ТАСС)