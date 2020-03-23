Китай считает «комедией» обвинения США в дезинформации

Обвинения США в адрес России, Китая и Ирана в дезинформации о коронавирусе нового типа являются попыткой Соединенных Штатов «перевести подозрения на других», заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан. Об этом сообщает РИА «Новости».

США одновременно обвиняют другие страны в распространении ложной информации и «очерняют Китай», отметил Шуан. При этом он подчеркнул, что китайская сторона своевременно передала информацию о коронавирусе международному сообществу.

«Эта комедия США с распространением слухов и попытками перевести подозрения на других выглядит слишком неуклюже», – подчеркнул представитель МИД Китая.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса. По его словам, эти страны стремятся дискредитировать действия властей США по противодействию распространения вируса.(Газета.Ru)