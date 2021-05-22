Китай на следующей неделе собирается отправить на орбиту грузовой корабль «Тяньчжоу-2» для стыковки с базовым модулем создаваемой китайской орбитальной станции. Об этом сообщило издание Global Times.

Запуск планировалось осуществить еще в четверг, но «из-за технических проблем», по данным Китайского агентства пилотируемой космонавтики (CMSA), он был перенесен.

Старт двухступенчатой ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с кораблем будет совершен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Стыковка корабля с основным модулем китайской космической станции «Тяньхэ» должна пройти в автоматическом режиме. Как сообщало Китайское национальное космическое управление (CNSA), 29 апреля тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5В» успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль «Тяньхэ» будущей китайской орбитальной станции.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года. В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Предполагается, что уже в июне к станции полетит пилотируемый «Шэньчжоу-12» с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования. Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции. Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.