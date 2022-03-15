Авиационные власти Китая с 21 марта будут перенаправлять некоторые международные рейсы из Шанхая в другие города страны из-за новой вспышки COVID-19, сообщило во вторник управление гражданской авиации Китая.

Шанхай, как и многие другие города Китая, в последние недели столкнулся с активно растущим числом заражений коронавирусной инфекции, и для того, чтобы облегчить нагрузку на город в сфере профилактики и контроля за эпидемией, было принято решение перенаправлять некоторые международные пассажирские рейсы в период с 21 марта по 1 мая в другие города.

Корректировки маршрутов затронут 106 рейсов по 22 направлениям пяти китайских авиакомпаний, в частности Air China, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shanghai Airlines и Spring Airlines.

Рейсы будет перенесены из международного аэропорта «Пудун» в аэропорты, расположенные в Чэнду, Даляне, Фучжоу, Ханчжоу, Куньмине, Наньчане, Нинбо, Сямэне, Тайюане, Чунцине и других городах.