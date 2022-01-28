«Начались переговоры губернаторов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе». Об этом сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан.

Напомним, что в четверг, 27 января, появились сообщения о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками, в результате которого пострадали свыше 20 военнослужащих.