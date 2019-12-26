Кинотеатр «CinemaPlus» порадовал фанатов «Звездных войн»

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus» прошла шоу программа, посвящённая финальной части космической саги«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход», сообщает #.

На красной дорожке перед рекламным стендом зрители с большим удовольствием фотографировались с участниками светового шоу.

Фильм снят режиссёром Джей Джей Абрамс. В главных ролях Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.

Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Поддержку в организации мероприятия оказали креативная компания «Light in Black» и «Show1Baku».

| 2019-12-26T16:24:36+00:00 26 декабря 2019, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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