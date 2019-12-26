Кинотеатр «CinemaPlus» порадовал фанатов «Звездных войн»

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus» прошла шоу програ
На красной дорожке перед рекламным стендом зрители с большим удовольствием фотографировались с участниками светового шоу.
Фильм снят режиссёром Джей Джей Абрамс. В главных ролях Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.
Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
Поддержку в организации мероприятия оказали креативная компания «Light in Black» и «Show1Baku».