Невероятный шанс предоставился бакинцам — позавчера поклонники легендарного гроссмейстера Анатолия Карпова смогли посмотреть фильм «Чемпион мира» в компании с самим чемпионом.

Как сообщает #, показ картины состоялся в Международном центре мугама.

Российская спортивная драма «Чемпион мира» вышла в прокат в 2021 году и рассказывает о знаменитом шахматном поединке за звание чемпиона мира в 1978 году на Филиппинах между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

Недавно картина с большим успехом была представлена в штаб-квартире ООН в рамках проекта «Искусство объединяет». Две недели назад премьера фильма состоялась в Риме.

На встречу с именитым шахматистом пришли его самые большие фанаты, также среди гостей было много юных шахматистов.

Подойти к кумиру за автографом и получить слова напутствия еще недавно 12-летний бакинский школьник Джейхун, занимающийся в шахматной секции, и мечтать не мог. Но вот он держит в руках драгоценный автограф прославленного чемпиона, фотографируется с ним на память и не верит собственному счастью!

«Баку — прекрасный город, имеющий свои шахматные традиции», — говорит Карпов в интервью корреспонденту #.

Шахматист признался, что будучи в Баку уже не впервые, лишь на этот раз смог прогуляться пешком и сполна ощутить все очарование азербайджанской столицы.

Представляя зрителям фильм, Анатолий Карпов заявил, что показывать шахматы на киноэкране очень сложно, поскольку основные события заложены внутри человека:

«Это нервы и переживания шахматиста», — сказал он.

Тем не менее, фильм Карпову понравился, и он признался, что режиссеру Алексею Сидорову удалось сделать интересную картину:

«Практически все, что показано в фильме — случалось в моих матчах за мировое первенство, а я их отыграл по жизни, и в этом я рекордсмен — 11 раз!», — сказал чемпион.

Из других интересных фактов о фильме Карпов рассказал зрителям, что в ходе сьемочного процесса был отснят 5,5-часовой материал, но при этом было принято решение не разбивать фильм на две серии. В итоге получилось захватывающее и волнительное кино на 2 часа с небольшим.

«Для одной серии много, но я уверен, что вы — не заскучаете», — сказал Анатолий Карпов, желая публике приятного просмотра.