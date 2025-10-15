Украине на следующий год нужно до $20 млрд на продолжение военного конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минобороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Украине в следующем году потребуется военная помощь на сумму от 12 до 20 миллиардов долларов в рамках новой инициативы НАТО по закупке американского оружия», — пишет агентство.

Шмыгаль добавил, что Украина способна произвести 10 млн БПЛА к 2026 году при достаточном финансировании со стороны союзников, но ей также необходимо больше дальнобойных артиллерийских снарядов для борьбы с российскими войсками, отмечает Reuters.