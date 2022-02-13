Украина инициирует встречу с Россией и всеми странами – участницами Венского документа. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter 13 февраля.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», – написал он.