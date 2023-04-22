В Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области, СКО) по обвинению в сепаратизме задержаны трое жителей города. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Задержанные являются членами незарегистрированного общества «Народный совет», которое не признает законность создания Республики Казахстан.

19 марта текущего года общество провело собрание, на котором было заявлено о создании независимого от Казахстана «Народного совета». Участники встречи приняли декларацию, в которой заявили, что не признают легитимность Казахстана и отрицают его независимость.

«Мы вольный и свободный народ, мужчины и женщины, трудящиеся жители города Петропавловска СКО ввиду фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан, ввиду создания неблагоприятных условий для жизни народа, а также по причине недееспособности и бесчестия ее агентов, заявляем полное недоверие всем учредителям и служащим системы управления нашим достоянием и ресурсами. Мы, народ, провозглашаем свою независимость, самостоятельность и суверенитет», — говорится в декларации.

30 марта правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по данному факту. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, образована межведомственная следственно-оперативная группа и назначены процессуальные прокуроры. Судебная психолого-филологическая экспертиза обнаружила в зачитанном заявлении признаки сепаратизма.

«На основании собранных материалами уголовного дела доказательств в отношении трех членов »Народного совета» их действия квалифицированы по части 2 статьи 180 Уголовного кодекса как пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций и по статье 179 УК — пропаганда подрыва безопасности государства», — информировали в прокуратуре СКО.

Сообщается, что после возбуждения уголовного дела активисты группы «Народный совет» записали новое видео, в котором сообщили, что их неверно поняли. На самом деле, по их утверждению, они «заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от корпоративной составляющей в виде олигархов и коррупционеров». По словам задержанных, они стали жертвой провокаторов при том, что на самом деле поддерживают курс Касым-Жомарта Токаева и выступают за территориальную целостность Казахстана. В их адрес и в адрес их близких, по их словам, стали поступать угрозы, в связи с чем они попросили президента «взять на контроль все соцсети в стране и выявить провокаторов».

В прокуратуре дополнили, что задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.

«В отношении остальных участников собрания будет дана объективная и всесторонняя правовая оценка», — сообщили в ведомстве, добавив, что ход расследования находится на особом контроле областного прокурора.

Интересно, как можно оценить происходящее? И какие мнения на этот счет высказываются в обществе Казахстана? Могут ли подобные сепаратистские тенденции привноситься в соседнюю страну специально извне?

Своей информацией по этому поводу поделились с # известные казахские эксперты.

Политический обозреватель Газиз Абишев отметил, что в обществе высказываются разные мнения. Один из лейтмотивов — наказать сепаратистов.

«Вместе с тем, они не сильно соответствуют критериям системных сепаратистов. За годы независимости мы успели понаблюдать за событиями в России, Молдове, Украине, Грузии и других странах. Понимаем, что такое организованный сепаратизм. Этот случай не до конца подходит под критерии. Скорее это группа провинциальных сумасшедших, привыкших безнаказанно разводить антизападную антиэлитную конспирологию, будь то дело в прививках, американских университетах, и так далее.

В этом случае они взяли на себя то, что изначально не готовы были «вывезти». Сунули палец в шредер растущего национального самосознания и пассионарности казахов, обостренных текущими событиями на постсоветской арене», — отметил аналитик.

«Вопрос не в том, сепаратисты это или нет, а в том, что они публично формулируют тезисы, ставящие под сомнение целостность и суверенитет Казахстана. Плохой посыл, за который будут наказывать», — уверен Г.Абишев.

Политолог и ученый Жаксылык Сабитов отметил в свою очередь, что люди, совершившие данный поступок, безусловно, не обладают особым интеллектом.

«Они в принципе являются частью какой-то информационной секты, которая считает, что существует некая «корпорация Казахстан» и там на самом деле всё не имеет юридической ценности, а имеет ценность Казахская ССР. По всем признакам, это, конечно же, информационная секта, которая полностью живет в своем вымышленном мире», — полагает ученый.

Что касается отношения общества страны к этому факту, то, как рассказал Сабитов, часть жителей Казахстана придерживается мнения, что этих людей необходимо посадить в тюрьму за сепаратизм. «Другие считают, что это какие-то местные городские сумасшедшие. Но мнение о том, что их безусловно следует привлечь к уголовной ответственности, чтоб не создавать никакого прецедента – доминирует сегодня в общественном сознании.

Я лично думаю, что подобные сепаратистские проявления могут диктоваться извне, хотя до сих пор, по факту, активных практических действий в этом направлении мы не видели. Были известные всем информационные забросы провокационного характера, но активной работы против Казахстана в этом направлении пока не ведется. Мне так кажется, хотя я могу ошибаться», — заключил политолог.